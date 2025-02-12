Бывший тренер Металлиста 1925 будет тренировать девушек в сборной Украины

В среду, 12 февраля, на Исполкоме УАФ были утверждены результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.

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Как сообщает Sport.ua, Владимир Пятенко будет исполнять обязанности главного тренера женской сборной Украины. Олег Бортник будет возглавлять молодежную девичью сборную (WU-19), Людмила Лемешко - (WU-17), Наталья Игнатович - (WU-15).

Среди юношей Александр Сытник будет отвечать за подготовку сборной (U-17), а Олег Голодюк, который ранее был тренером в "Металлисте 1925", - сразу двух возрастных групп - (U-16) и (U-15).