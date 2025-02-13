Стали известны даты и место игр сборной Украины WU-17 во втором раунде отбора на Евро-2025

Определились локации и время начала матчей девичьей сборной Украины во втором раунде отбора чемпионата Европы-2024/2025 WU-17.

В декабре состоялась жеребьевка, которая определила составы групп обеих лиг. Напомним, девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

В рамках группы А1 второго раунда отбора Евро-2025 (WU-17) сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта). Сначала хозяином мини-турнира выбрали Исландию, однако теперь стало известно, что игры пройдут в испанской Мурсии на Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina. Уже определено и время начала матчей.

Евро-2025 (WU-17). Второй раунд отбора. Группа А1

08.03.2025

Испания - Украина (Мурсия, 13:00)

Исландия - Бельгия (Мурсия, 19:00)

11.03.2025

Испания - Исландия (Мурсия, 13:00)

Бельгия - Украина (Мурсия, 19:00)

14.03.2025

Бельгия - Испания (Мурсия, 16:00)

Украина - Исландия (Мурсия, 16:00)

Время начала матчей - киевское.

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек возрастом до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, которые поднялись из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4-го по 17 мая 2025 года. Команды, которые займут в группах четвертые места, сезон-2025/2026 начнут в Лиге В.

21 команда в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будет бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.