Женская сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи в Лиге наций

Женская сборная Украины определилась с составом, который будет готовиться к поединкам с Албанией и Хорватией в розыгрыше Лиги наций-2025. Владимир Пятенко рассчитывает на 24 игрока, сообщает пресс-служба УАФ.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Колос" Ковалевка), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все - "Ворскла" Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская (обе - "Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе - "Фомгет", Турция).

Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе - "Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Тамила Химич, Виктория Гирин, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все - "Металлист 1925" Харьков), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия), Яна Малахова ("Мура Нона", Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Лилль", Франция).

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Напомним, что по итогам жеребьевки Лиги наций-2025 сборная Украины попала в группу 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Матч 1-го тура Албания - Украина состоится 21 февраля в Дурресе на стадионе "Нико Дована". Матч 2-го тура Украина - Хорватия состоится 25 февраля в городе Эльбасан на "Эльбасан Арена". Начало обоих матчей - в 19:00 по киевскому времени.