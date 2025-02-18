Тренер женской сборной Украины назвал сильные стороны Албании

И.о. главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды, которая сейчас находится на краткосрочном этапе подготовки в Турции.

- В полном составе собрались в Анталье 17 февраля. Последней из легионерок приехала Инна Глущенко из французского "Лилля". В минувшие выходные наши футболистки, выступающие за рубежом, были задействованы в календарных матчах. Самое важное, что все мои подопечные здоровы, да и погодные условия позволяют выполнять на тренировках все, что запланировали.

- В последние годы албанские футболисты заметно прибавили, а что скажете о женской сборной этой страны?

- Хотя она заметно уступает в рейтинге украинской, с хозяйками надо быть настороже. Албанки также прогрессируют - прежде всего потому, что все чаще получают приглашения выступать за рубежом. Вот и костяк сборной составляют игроки, защищающие цвета клубов из Италии, Норвегии, Косова, Финляндии, Северной Ирландии, Турции, Швейцарии.

Мы уже провели теоретическое занятие, детально проанализировав действия албанок в последних официальных поединках - с Норвегией, Эстонией и Румынией. Бросалось в глаза, что, несмотря на уровень подготовки соперниц, они придерживались одной тактической схемы, 4-2-3-1.

Они - цепкие, неуступчивые в единоборствах, у них есть наигранные комбинации при переходе от обороны к атаке. Это непростой оппонент. По стилистике игры албанки напоминают сборную Греции, с которой украинки довольно часто выясняли отношения. Надеюсь, накопленный опыт также пригодится.

- Кстати, почему в Албании решили перенести матч из Тираны в Дуррес?

- Конкретного ответа нет. Не исключено, что это связано с подготовкой стадиона, а может - с погодными условиями. Все же в Дурресе, известном курорте на Адриатике, в феврале теплее. Но эта передислокация для нас не имеет никакого значения. Девушки настроены серьезно, им все равно, где побеждать, хотя о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи.

- Когда отправляетесь из Антальи в Албанию?

- 19 февраля проведем утреннюю тренировку, а после обеда возьмем курс на Тирану. Кстати, мы будем проживать в столице, ведь оттуда до Дурреса полчаса езды на автобусе. Как и до еще одного албанского города - Эльбасана, где мы 25 февраля в рамках 2-го тура Лиги наций будем принимать хорваток, - рассказал Пятенко в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матч 1-го тура Лиги наций против Албании состоится 21 февраля в Дурресе на стадионе "Нико Дована". Поединок 2-го тура с Хорватией состоится 25 февраля в городе Эльбасан на "Эльбасан Арена".