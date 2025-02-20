Пять представительниц Украины получили назначения на матчи Лиги наций
Обе игры пройдут 21 февраля
Фото: uefa.com
Сразу на двух поединках Лиги наций-2025 среди женщин будут работать украинские арбитры. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
На матче Лиги С Молдова - Гибралтар главным арбитром выступит София Причина. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.
А на игре Лиги А Австрия - Шотландия одной из помощниц итальянского арбитра Сильвии Гасперотти выступит Светлана Грушко.
Оба поединка состоятся 21 февраля.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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