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Пять представительниц Украины получили назначения на матчи Лиги наций

Женский футбол

Обе игры пройдут 21 февраля

Пять представительниц Украины получили назначения на матчи Лиги наций

Фото: uefa.com

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Сразу на двух поединках Лиги наций-2025 среди женщин будут работать украинские арбитры. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

На матче Лиги С Молдова - Гибралтар главным арбитром выступит София Причина. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.

А на игре Лиги А Австрия - Шотландия одной из помощниц итальянского арбитра Сильвии Гасперотти выступит Светлана Грушко.

Оба поединка состоятся 21 февраля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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