Пять представительниц Украины получили назначения на матчи Лиги наций

Сразу на двух поединках Лиги наций-2025 среди женщин будут работать украинские арбитры. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

На матче Лиги С Молдова - Гибралтар главным арбитром выступит София Причина. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.

А на игре Лиги А Австрия - Шотландия одной из помощниц итальянского арбитра Сильвии Гасперотти выступит Светлана Грушко.

Оба поединка состоятся 21 февраля.