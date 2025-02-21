Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

В пятницу, 21 февраля женская сборная Украины проведет свой первый матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Албании.

Игра пройдет в Дурресе на стадионе "Нико Дована".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и Суспільне Спорт.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 1-й тур

21 февраля 2025 год

Дуррес. "Нико Дована"

Албания 19:00 Украина

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт