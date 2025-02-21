Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
Албания - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.02.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
В пятницу, 21 февраля женская сборная Украины проведет свой первый матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Албании.
Игра пройдет в Дурресе на стадионе "Нико Дована".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и Суспільне Спорт.
Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 1-й тур
21 февраля 2025 год
Дуррес. "Нико Дована"
Албания 19:00 Украина
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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