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Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Женский футбол

Албания - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.02.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол

Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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В пятницу, 21 февраля женская сборная Украины проведет свой первый матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Албании.

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Игра пройдет в Дурресе на стадионе "Нико Дована".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и Суспільне Спорт.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 1-й тур
21 февраля 2025 год
Дуррес. "Нико Дована"
Албания 19:00 Украина
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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