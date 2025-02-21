Под присмотром Шевченко. Женская сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций
Украинки обыграли сборную Албании
uaf.ua
Женская сборная Украины начала борьбу в розыгрыше Лиги наций-2025.
В группе В4 наша команда в стартовом поединке играла на выезде с Албанией. Интересно, что на игре присутствовали президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
Украинки мощно начали и, упустив несколько моментов, все-таки открыли счет в первом тайме. После углового Овдийчук головой замкнула передачу Кравчук.
В начале второго тайма вышедшая на замену Козлова удвоила преимущество гостей, головой замкнув подачу Овдийчук.
После этого албанки провели несколько неплохих атак и в концовке смогли отыграть один гол, но наши девушки смогли удержать победу 2:1.
Следующий поединок в Лиге наций женская сборная Украины проведет против команды Хорватии. Номинально домашняя игра для наших девушек состоится 25 февраля в Албании.
Албания - Украина 1:2
Голы: Бериша (90+5) - Овдийчук (31), Козлова (48)
Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Басанска, Андрухов (Гирин, 62), Петрик, Химич (Панцулая, 79), Овдийчук (Семков, 75), Кравчук (Глущенко, 62), Калинина (Козлова, 46)
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