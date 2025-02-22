  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Албания – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча женской сборной
В тренде

Албания – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча женской сборной

Женский футбол

Начали с победы

Албания – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча женской сборной

УАФ/Дан Балашов

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом поединке дивизиона B Лиги наций встречались Албания и Украина. "Сине-желтые" победили со счетом 2:1.

Украинки забили по голу в каждом из таймов, а пропустили на 90+5 минуте. В итоге из Дурреса команда Владимира Пятенко привезла три зачетных пункта.

Албания – Украина 1:2

Голы: Фортеса Бериша 90+5 – Ольга Овдийчук 31, Николь Козлова 48

По теме
yellow-arrow
Под присмотром Шевченко. Женская сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций
yellow-arrow
Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
yellow-arrow
Пять представительниц Украины получили назначения на матчи Лиги наций
Албания Женская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости