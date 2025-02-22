Албания – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча женской сборной
Начали с победы
УАФ/Дан Балашов
В стартовом поединке дивизиона B Лиги наций встречались Албания и Украина. "Сине-желтые" победили со счетом 2:1.
Украинки забили по голу в каждом из таймов, а пропустили на 90+5 минуте. В итоге из Дурреса команда Владимира Пятенко привезла три зачетных пункта.
Албания – Украина 1:2
Голы: Фортеса Бериша 90+5 – Ольга Овдийчук 31, Николь Козлова 48
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