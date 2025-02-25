Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Во вторник, 25 февраля женская сборная Украины проведет свой второй матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Хорватии.

Номинально домашняя игра сине-желтых пройдет в Эльбасане на стадионе "Эльбасан-Арена".

Напомним, в своем стартовом матче украинская сборная обыграла Албанию (2:1).

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Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и Суспільне Спорт.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 2-й тур

25 февраля 2025 год

Эльбасан. "Эльбасан-Арена"

Украина 19:00 Хорватия

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт