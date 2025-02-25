Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
Украина - Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Во вторник, 25 февраля женская сборная Украины проведет свой второй матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Хорватии.
Номинально домашняя игра сине-желтых пройдет в Эльбасане на стадионе "Эльбасан-Арена".
Напомним, в своем стартовом матче украинская сборная обыграла Албанию (2:1).
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Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и Суспільне Спорт.
Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 2-й тур
25 февраля 2025 год
Эльбасан. "Эльбасан-Арена"
Украина 19:00 Хорватия
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт
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