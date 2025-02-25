Женская сборная Украины выиграла матч против Хорватии в Лиге Наций
Отличный матч
Фото: пресслужба УАФ
Женская сборная Украины выиграла матч против сборной Хорватии в Лиге Наций.
Украинки быстро открыли счёт. Сборная заработала угловой на первой минуте. Вероника Андрухив выполнила стандарт, мяч попал в штрафную, в которой была Ольга Овдийчук. Нападающая сделала передачу на защитницу "Ворсклы" Яну Котик.
Сразу же сборная Хорватии пошла в атаку и забила ответный гол. Но перед этим футболистки нарушили правила и взятие ворот судья не засчитала.
Во втором тайме сборная удвоила результат. На 60-й минуте сборная Украины провела атаку. Женская сборная Хорватии отбилась, но на добивании нападающая "Ворсклы" Яна Калинина забила второй гол. Отметим, что атаку начала Яна Котик.
Хорватки размочили счёт на 69-й минуте.
После победы в матче сборная Украины занимает второе место в группе Лиги Наций.
Следующий матч женская сборная Украины сыграет против лидера турнирной таблицы – сборной Чехии. У обоих сборных по 6 баллов, но у Чехии лучшая разница мячей. Поединок состоится 4 апреля.
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