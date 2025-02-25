Сексизм или непрофессионализм? В женской сборной Украины скандал с новой формой от Adidas
Женская сборная Украины наконец-то получила новую форму от Adidas
Дан Балашов - УАФ
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о скандале в женской сборной Украины.
"Сейчас женская сборная Украины начала выступление в Лиге наций. Играли на выезде с Албаний, выиграли 2:1. Матч посетил и президент УАФ Андрей Шевченко. И это был первый матч, в котором женская сборная играла в новой форме от Adidas.
Выдали экипировку полностью, игровая форма, тренировочная. Но выдали как? 50% - женская линейка формы, и 50% - мужская. Я не знаю, как это воспринимать… Дали, а вы там разбирайтесь? Кто из вас мужчины, а кто женщины? Это не сексизм, на ваш взгляд?
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Эта информация из самой сборной Украины, которой я доверяю.
Интересно, что Андрей Шевченко тоже был на матче, но ему не рассказали об этой проблеме. Не знаю, или боятся ему сказать, что Adidas нам подсунул мужскую форму. Об этом нужно говорить, но в УАФ эту ситуацию вообще хотели замолчать", - сказал Бурбас.
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