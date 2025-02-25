Сексизм или непрофессионализм? В женской сборной Украины скандал с новой формой от Adidas

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о скандале в женской сборной Украины.

"Сейчас женская сборная Украины начала выступление в Лиге наций. Играли на выезде с Албаний, выиграли 2:1. Матч посетил и президент УАФ Андрей Шевченко. И это был первый матч, в котором женская сборная играла в новой форме от Adidas.

Выдали экипировку полностью, игровая форма, тренировочная. Но выдали как? 50% - женская линейка формы, и 50% - мужская. Я не знаю, как это воспринимать… Дали, а вы там разбирайтесь? Кто из вас мужчины, а кто женщины? Это не сексизм, на ваш взгляд?