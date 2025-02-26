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Две Яны принесли победу сине-желтым. Украина – Хорватия 2:1. Видео голов и обзор женского матча Лиги наций

Женский футбол

Вторая победа украинок

Две Яны принесли победу сине-желтым. Украина – Хорватия 2:1. Видео голов и обзор женского матча Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Женская сборная Украины провела второй поединок в рамках Лиги наций-2025. Украинки в номинально домашней игре обыграли Хорватию со счетом 2:1.

В составе украинской командой отличились Яна Котик и Яна Калинина. Это вторая победа подопечных Владимира Пятенко - в стартовом туре наша сборная обыграла Албанию 2:1.

Добавим, что женская сборная Украины занимает второе место в группе 4 Дивизиона В, набрав шесть очков. Украинки уступают лидирующей Чехии лишь по дополнительным показателям. 4 апреля команды проведут между собой очную игру.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 2-й тур
25 февраля 2025 год
Эльбасан. "Эльбасан-Арена"
Украина - Хорватия 2:1
Голы: Котик (2), Калинина (61) - Невркла (69).
Предупреждены: Корсун (83) - Дулчич (18), Крзнарич (34).

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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