Две Яны принесли победу сине-желтым. Украина – Хорватия 2:1. Видео голов и обзор женского матча Лиги наций
Вторая победа украинок
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Женская сборная Украины провела второй поединок в рамках Лиги наций-2025. Украинки в номинально домашней игре обыграли Хорватию со счетом 2:1.
В составе украинской командой отличились Яна Котик и Яна Калинина. Это вторая победа подопечных Владимира Пятенко - в стартовом туре наша сборная обыграла Албанию 2:1.
Добавим, что женская сборная Украины занимает второе место в группе 4 Дивизиона В, набрав шесть очков. Украинки уступают лидирующей Чехии лишь по дополнительным показателям. 4 апреля команды проведут между собой очную игру.
Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 2-й тур
25 февраля 2025 год
Эльбасан. "Эльбасан-Арена"
Украина - Хорватия 2:1
Голы: Котик (2), Калинина (61) - Невркла (69).
Предупреждены: Корсун (83) - Дулчич (18), Крзнарич (34).
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