Две Яны принесли победу сине-желтым. Украина – Хорватия 2:1. Видео голов и обзор женского матча Лиги наций

Женская сборная Украины провела второй поединок в рамках Лиги наций-2025. Украинки в номинально домашней игре обыграли Хорватию со счетом 2:1.

В составе украинской командой отличились Яна Котик и Яна Калинина. Это вторая победа подопечных Владимира Пятенко - в стартовом туре наша сборная обыграла Албанию 2:1.

Добавим, что женская сборная Украины занимает второе место в группе 4 Дивизиона В, набрав шесть очков. Украинки уступают лидирующей Чехии лишь по дополнительным показателям. 4 апреля команды проведут между собой очную игру.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 2-й тур

25 февраля 2025 год

Эльбасан. "Эльбасан-Арена"

Украина - Хорватия 2:1

Голы: Котик (2), Калинина (61) - Невркла (69).

Предупреждены: Корсун (83) - Дулчич (18), Крзнарич (34).