Тренер женской сборной Украины подвел итоги двух стартовых матчей Лиги наций

Наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями от побед в Лиге наций над Албанией (2:1) и Хорватией (2:1).

- Наши первые соперницы в турнире занимают более низкие места в рейтинге, и поэтому было важно взять, как говорится, свои очки. Нам удалось, хотя сделать это было нелегко. Дело в том, что костяк сборной Албании составляют легионерки, которые уже успели провести на клубном уровне по несколько поединков. Нам же не хватало игровой практики. Поэтому, пользуясь случаем, отдам должное тренерам отечественных клубных команд, которые во время зимней подготовки позаботились, чтобы с физическими кондициями подопечных все было в порядке.

- Говорят, что победителей не судят, и все же - были ли у вас претензии к подопечным после противостояния с албанками?

- Хозяйки оказали упорное сопротивление, однако мы диктовали условия, забив дважды. Единственное, за что можно упрекнуть наших игроков, так это за потерю концентрации в компенсированное время, что привело к пропущенному мячу. Конечно, добавило сил подопечным и присутствие на матче президента УАФ Андрея Шевченко и генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко.

- Информации о следующих соперницах, хорваток, хватало?

- Конечно, ведь с ними нам пришлось выяснять отношения в недавнем отборе на Евро-2025. Хотя, если откровенно, то мы думали, что хорватки будут действовать в другой манере, по схеме 4-4-1-1, а они играли так, как во втором тайме своего предыдущего матча в Лиге наций - с чешками. Видимо, тренерский штаб решил, что схема 3-5-2 для них комфортнее в борьбе за контроль мяча. По ходу поединка пришлось несколько перестроиться, больше сосредоточиться на игре на флангах, чтобы воспользоваться тем, что оппонентки действовали с тремя центральными защитниками.

- По сравнению с первым матчем в стартовом составе украинок не было капитана Дарьи Апанащенко. Почему?

- Она не смогла помочь из-за болезни. Но ее удачно заменила в обороне Яна Котик, которая даже успела в дебюте открыть счет.

- Вы настраивали подопечных на быстрый гол?

- Отвечу так: была установка играть агрессивно при стандартных положениях. И уже после первого розыгрыша мы вышли вперед, воспользовавшись домашней заготовкой.

- Однако, как и в матче с албанками, под занавес противостояния таки пришлось поволноваться, когда соперницы сократили отставание до минимума ...

- Вот именно и сказались проблемы с игровой практикой. Но обошлось, мы умело сыграли по счету, и наш вратарь Дарья Келюшик была на высоте.

- Что скажете о состоянии газонов на стадионах в Дурресе и Эльбасане, где проходили поединки?

- Грех жаловаться, как для этого времени года они были качественными. Видимо, именно поэтому и обошлось без травм.

- Несмотря на две победы подряд, украинки по дополнительным показателям уступают в турнирной таблице чешкам, в активе которых также шесть очков. Именно с лидером группы наши девушки проведут 4 апреля очередной матч в Лиге наций...

- И снова мы будем настраиваться только на победу. Очень надеюсь, что с игровым тонусом уже все будет в порядке, ведь в марте мои подопечные проведут по три календарных поединка во второй части чемпионата Украины в высшей лиге.

- Будут ли изменения в команде?

- Я рассчитываю еще на тех футболисток, которым повреждения помешали сыграть с албанками и хорватками. Есть, как говорится, на карандаше и несколько потенциальных дебютанток. Поэтому без ротации в составе не обойдется. Будут играть только сильнейшие, - сказал Пятенко в комментарии пресс-службе УАФ.