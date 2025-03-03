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УАФ сообщила о месте проведения следующего матча сборной Украины в женской Лиге наций

Женский футбол

Встреча с лидером группы

УАФ сообщила о месте проведения следующего матча сборной Украины в женской Лиге наций

polkowice.eu

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4 апреля женская сборная Украины сыграет против Чехии в номинально домашнем для сине-желтых поединке третьего тура Лиги наций.

Как сообщает УАФ, эта встреча состоится в польском городе Польковице на "Городском стадионе". Он является домашней ареной для тамошнего клуба "Гурник", выступающего в четвертом дивизионе страны.

УАФ добавила, что время начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, что сборная Украины выиграла два первых поединка женской Лиги наций-2025. Сначала подопечные Владимира Пятенко победили Албанию, затем – Хорватию. Оба матча завершились со счетом 2:1.

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Сейчас “сине-желтые” идут на втором месте в своей группе. У них одинаковое количество очков с первыми чехами, но у тех лучше разница забитых-пропущенных (+8 против +2).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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