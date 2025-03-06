Определены место и время матча Чехия - Украина в женской Лиге наций
Ответный поединок состоится 8 апреля
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Стало известно время и место проведения матча 4-го тура Лиги наций-2025 Чехия - Украина.
Как сообщает пресс-служба УАФ, этот поединок пройдет 8 апреля в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе (Městský Stadion). Он является домашним для ФК "Усти-над-Лабем". Начало игры - в 18:30 по киевскому времени.
Добавим, что поединок Украина - Чехия, который запланирован на 4 апреля, состоится в польском городе Польковицы на Городском стадионе.
Напомним, женская сборная Украины одержала победы в двух первых матчах женской Лиги наций, победив Албанию и Хорватию с одинаковым счетом 2:1.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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