Определены место и время матча Чехия - Украина в женской Лиге наций

Стало известно время и место проведения матча 4-го тура Лиги наций-2025 Чехия - Украина.

Как сообщает пресс-служба УАФ, этот поединок пройдет 8 апреля в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе (Městský Stadion). Он является домашним для ФК "Усти-над-Лабем". Начало игры - в 18:30 по киевскому времени.

Добавим, что поединок Украина - Чехия, который запланирован на 4 апреля, состоится в польском городе Польковицы на Городском стадионе.

Напомним, женская сборная Украины одержала победы в двух первых матчах женской Лиги наций, победив Албанию и Хорватию с одинаковым счетом 2:1.