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Стало известна позиция женской сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Женский футбол

Украинки улучшили позицию благодаря двум победам в Лиге наций

Стало известна позиция женской сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда занимает 34-ю позицию - 1633.37 балла. Это на одну ступеньку выше предыдущего (35).

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте.

Первая тройка реестра не изменилась - США, Испания и Германия.

После последней публикации (14 декабря 2024) рейтинга наша команда провела два матча Лиги наций УЕФА - против Албании (2:1) и Хорватии (2:1).

Теперь сине-желтых ждет продолжение выступлений в дивизионе В Лиги наций. Впереди матчи со сборной Чехии. Наши соперники в группе занимают следующие места в рейтинге ФИФА: Чехия - 30-е (-1), Хорватия - 59-е (0), Албания - 73-е (0).

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Источник:
Асоціація жіночого футболу України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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