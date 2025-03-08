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Девичья сборная Украины U-17 уступила испанкам в отборе на Чемпионат Европы

Женский футбол

Проиграли действующим чемпионкам континента

Девичья сборная Украины U-17 уступила испанкам в отборе на Чемпионат Европы

УАФ

UA-Футбол
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Девичья сборная Украины U-17 провела первый матч второго этапа отбора на Чемпионат Европы-2025. "Сине-желтые" встречались со сверстниками из Испании.

Представительницы "фурии рохи" открыли счет на 45+1 минуте, а на 67 минуте свое преимущество удвоили. Сборная Украины U-17 ответила своим голом в компенсированном до второго тайма времени точным ударом Ксении Воробей.

В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу Испании U-17.

Этот поединок прошел в испанской Мурсии. Впереди "сине-желтых" ожидают еще встречи с Бельгией U-17 (11 марта) и Исландией U-17 (14 марта). Самая сильная команда квартета выйдет на Чемпионат Европы-2025.

Финальный этап континентального первенства запланирован 4-16 мая и состоится на Фарерских островах. Действующим победителем турнира является сборная Испании U-17 – она выиграла трофей в прошлом году.

Испания U-17 – Украина U-17 2:1

Голы: Домингес 45+1, Аруфе 67 – Воробей 90+2

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