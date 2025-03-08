Девичья сборная Украины U-17 уступила испанкам в отборе на Чемпионат Европы
Проиграли действующим чемпионкам континента
УАФ
Девичья сборная Украины U-17 провела первый матч второго этапа отбора на Чемпионат Европы-2025. "Сине-желтые" встречались со сверстниками из Испании.
Представительницы "фурии рохи" открыли счет на 45+1 минуте, а на 67 минуте свое преимущество удвоили. Сборная Украины U-17 ответила своим голом в компенсированном до второго тайма времени точным ударом Ксении Воробей.
В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу Испании U-17.
Этот поединок прошел в испанской Мурсии. Впереди "сине-желтых" ожидают еще встречи с Бельгией U-17 (11 марта) и Исландией U-17 (14 марта). Самая сильная команда квартета выйдет на Чемпионат Европы-2025.
Финальный этап континентального первенства запланирован 4-16 мая и состоится на Фарерских островах. Действующим победителем турнира является сборная Испании U-17 – она выиграла трофей в прошлом году.
Испания U-17 – Украина U-17 2:1
Голы: Домингес 45+1, Аруфе 67 – Воробей 90+2
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