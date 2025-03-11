Девичья сборная Украины WU-17 потерпела поражение от Бельгии в отборе на Евро-2025

Девичья сборная Украины WU-17 11 марта сыграла матч в рамках второго раунда отбора на Евро-2025 в Лиге А. На этот раз соперницами украинок стала команда Бельгии.

После поражения от Испании (1:2) в первом матче "сине-желтым" необходимо было добывать очки, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Однако матч сложился неудачно для украинской сборной.

Бельгийки быстро открыли счет, а в конце первого тайма остались в меньшинстве. Однако, воспользоваться численным преимуществом украинкам не удалось. Зато во второй части поединка бельгийки забили еще один гол, установив окончательный счет - 0:2.

Теперь украинской сборной необходимо побеждать Исландию в последнем матче, который состоится 14 марта.