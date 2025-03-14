Женская сборная Украины U-17 победила Исландию и сохранила место в Лиге А
Заняли третье место в группе
uaf.ua
Сегодня, 14 марта, в испанской Картахене девичья сборная Украины WU-17 матчем против Исландии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 в Лиге А.
Исландки вышли вперед на 24-й минуте, однако украинки могли сравнять счет еще до перерыва, в частности, в перекладину попала Артеменко. Во втором тайме наша команда переломила ход встречи благодаря голам Леспух и Колодий, а также не позволила соперницам реализовать их моменты.
Поэтому сине-желтые завершили минитурнир победой — 2:1 и, заняв третье место в группе, сохранили прописку в Лиге А.
Таблица второго раунда отборочного турнира Евро-2025 в Лиге А:
1. Испания U-17 — 9 очков после 3 матчей
2. Бельгия U-17 — 6
3. Украина U-17 — 3
4. Исландия U-17 — 0
Украинки начнет следующий отборочный турнир со второго раунда.
Финальная часть чемпионата Европы-2025 U-17 пройдет с 4 по 16 мая на Фарерских островах. В турнире примут участие 8 сборных.
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