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Женская сборная Украины U-17 победила Исландию и сохранила место в Лиге А

Женский футбол

Заняли третье место в группе

Женская сборная Украины U-17 победила Исландию и сохранила место в Лиге А

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 14 марта, в испанской Картахене девичья сборная Украины WU-17 матчем против Исландии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 в Лиге А.

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Исландки вышли вперед на 24-й минуте, однако украинки могли сравнять счет еще до перерыва, в частности, в перекладину попала Артеменко. Во втором тайме наша команда переломила ход встречи благодаря голам Леспух и Колодий, а также не позволила соперницам реализовать их моменты.

Поэтому сине-желтые завершили минитурнир победой — 2:1 и, заняв третье место в группе, сохранили прописку в Лиге А.

Таблица второго раунда отборочного турнира Евро-2025 в Лиге А:

1. Испания U-17 — 9 очков после 3 матчей

2. Бельгия U-17 — 6

3. Украина U-17 — 3

4. Исландия U-17 — 0

Украинки начнет следующий отборочный турнир со второго раунда.

Финальная часть чемпионата Европы-2025 U-17 пройдет с 4 по 16 мая на Фарерских островах. В турнире примут участие 8 сборных.

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Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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