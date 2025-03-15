Дарья Билодид подписала футбольный контракт с Металлистом 1925

"Металлист 1925" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид. Чемпионка мира, Европы и призерка Олимпийских игр официально стала игроком женской команды харьковчан.

Билодид подписала футбольный контракт. Вскоре она присоединится к тренировочному процессу команды.

“Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но и шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Билодид сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле”, – говорится в обращении клуба.

Дарья также прокомментировала такое решение, заявив, что всегда любила футбол и что для нее это крутой вызов.

"Для меня это новый вызов! Я люблю пробовать что-то новое, ставить перед собой новые задачи, новые цели, новый вид спорта! Я понимаю, что девушки из женской команды – вся жизнь футболистки, а я нет. Я только в детстве любила играть в футбол. Также мы иногда играем на сборах по дзюдо. Однако я всегда очень любила футбол и для меня это очень крутой вызов – попробовать себя в профессиональном футболе.

Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно ощутить эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле", – сказала Дарья Билодид.