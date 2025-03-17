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Женский чемпионат. Металлист 1925 примет Систерс, Колос сыграет с Шахтером

Женский футбол

Сегодня стартует весенняя часть чемпионата

Женский чемпионат. Металлист 1925 примет Систерс, Колос сыграет с Шахтером

Фото: facebook.com/m1925wfc

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

17 марта в женском чемпионате Украины стартует второй этап сезона-2024/25. По результатам первого этапа сформировались две группы команд, которые продолжат борьбу в чемпионской группе, либо за выживание.

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В нынешней кампании участвуют 11 клубов. Шесть лучших команд первого этапа попали в первую группу, где весной будуть бороться за призовые места (участие в Лиге чемпионов и дебютном розыгрыше нового турнира - Кубок Европы УЕФА). Пять других коллективов будут бороться за выживание.

Первая группа: "Ворскла", "Колос", "Металлист 1925", "Систерс", "Шахтер", "Ладомир";
Вторая группа: "Кривбасс", "Пантеры", "Полесье", "ЭМС-Подолье", "Оболонь".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 1-й тур.

17 марта (понедельник)
"Металлист 1925" - "Систерс" 13:00

18 марта (вторник)
"Ворскла" - "Ладомир" 12:00
"Колос" - "Шахтер" 12:00

Женский чемпионат. Металлист 1925 примет Систерс, Колос сыграет с Шахтером - изображение 1
Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 1-й тур.

17 марта (понедельник)
"Пантеры" - "Оболонь" 13:00

18 марта (вторник)
"Полесье" - "ЭМС-Подолье" 13:00

Женский чемпионат. Металлист 1925 примет Систерс, Колос сыграет с Шахтером - изображение 2
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