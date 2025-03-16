Стало известно о новом усилении ЖФК Полесья
Полузащитница поможет команде во второй части сезона
ФК Полісся
Полузащитница "Металлист 1925" Наталья Корнацкая присоединилась к житомирскому "Полесью" на правах аренды до конца этого сезона.
Отметим, что кроме клубов Наталья Корнацкая также неоднократно вызывалась в молодежные сборные Украины WU-17 и WU-19. Сейчас ей 21 год, и за это время она успела поиграть за "Родину", "Карпаты", "Восход", "Верес" и "Металлист 1925".
Добавим, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид подписала футбольный контракт с "Металлистом 1925".
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Источник:polissyafc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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