Стало известно о новом усилении ЖФК Полесья

Полузащитница "Металлист 1925" Наталья Корнацкая присоединилась к житомирскому "Полесью" на правах аренды до конца этого сезона.

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Отметим, что кроме клубов Наталья Корнацкая также неоднократно вызывалась в молодежные сборные Украины WU-17 и WU-19. Сейчас ей 21 год, и за это время она успела поиграть за "Родину", "Карпаты", "Восход", "Верес" и "Металлист 1925".

Добавим, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид подписала футбольный контракт с "Металлистом 1925".