Женский чемпионат. Полесье разгромило ЭМС-Подолье, Шахтер проиграл Колосу

В женском чемпионате Украины начался второй этап текущего сезона. Первые игры прошли 17 и 18 марта. "Металлист 1925" на своем поле обыграл "Систерс". В первом тайме голы так и не были забиты, все интересное случилось после перерыва. Харьковчанки за пять минут забили два гола - отличились Елизавета Молодюк и Кристина Алексанян. В концовке встречи хозяйки реализовали еще один момент. Одесситки в компенсированное время смогли отквитать лишь один мяч. Следовательно, встреча завершилась победой "Металлиста 1925" со счетом 3:1.

"Колос" в родных стенах одержал победу над "Шахтером". Хозяйки вышли вперед уже на 24-й минуте встречи усилиями Виолетты Тян, а спустя четыре минуты Ангелина Федоренко увеличила преимущество команды из Ковалевки. Ну а под конец первого тайма Тян оформила дубль и, как оказалось, установила окончательный счет поединка - 3:0. Для донецкой команды матч оказался безголевым.

"Ладомир" играл на выезде против "Ворсклы". Полтавчанки активно начали игру и уже к 26-й минуте вели 2:0 - голы на счету Татьяны Левицкой и Марины Шайнюк. После перерыва хозяйки забили третий гол в ворота волынянок. На 73-й минуте игру приостановили из-за воздушной тревоги, которая длилась почти полчаса. После ее окончания команды вернулись на поле, и "Ворскла" тут же забила четвертый гол. Гости явно были не готовы к такому. В компенсированное время полтавчанки довели матч до логической развязки, выиграв 5:0.

"Пантеры" минимально обыграли "Оболонь". Судьбу игры решил единственный гол, который был забит во второй половине матча. Автором победного мяча стала Оксана Билокур. В итоге, черкасский клуб одержал минимальную победу - 1:0.

Самый результативный матч тура среди женских команд состоялся в Житомире, где "Полесье" разгромило "ЭМС-Подолье" со счетом 8:1. Первый тайм прошел под диктовку хозяек, и все голы были забиты ими. Хет-трик в составе житомирянок записала Юлия Стец. Винничанкам удалось выжать лишь гол престижа, но через пару минут они пропустили обидный автогол. Во второй половине игры забитых голов не было.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 1-й тур

17 марта (понедельник)

"Металлист 1925" - "Систерс" 3:1

18 марта (вторник)

"Ворскла" - "Ладомир" 5:0

"Колос" - "Шахтер" 3:0

Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 1-й тур

17 марта (понедельник)

"Пантеры" - "Оболонь" 1:0

18 марта (вторник)

"Полесье" - "ЭМС-Подолье" 8:1