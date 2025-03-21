Женский чемпионат. Ворскла против Колоса, Шахтер сыграет с Металлистом 1925

Второй тур чемпионата Украины среди женских команд начнется и завершится в один день - 22 марта. "Ворскла" в родных стенах сыграет с "Колосом". Для обеих команд второй этап сезона начался успешно. Полтавчанки разгромили "Ладомир" (5:0), а ковалевские футболистки всухую обыграли "Шахтер" (3:0). "Ворскла" остается единственным клубом, который еще не пропустил ни одного гола в сезоне. В турнирной таблице соперниц разделяет один пункт.

"Металлист 1925" будет противостоять "Шахтеру". В стартовом туре харьковчанки одержали победу над "Систерс" (3:1), а дончанки уступили "Колосу" (0:3). Харьковский коллектив располагается на 3 строчке, набрав 26 пунктов. Донецкая команда с 14 баллами занимает 5-е место.

"Систерс" отправится в гости к "Ладомиру". В первом туре обе команды проиграли. Одесситки уступили "Металлисту 1925" (1:3), а волынянки "Ворскле" (0:5). Отрыв команды из Владимира от одесского клуба составляет 11 очков. На первом этапе победу одержала команда "Систерс" - 1:0.

"Полесье" сыграет на выезде против "Оболони". Клубы подходят к очной встрече с разным настроем. Житомирянки с крупным счетом обыграли "ЭМС-Подолье" (8:1), а киевлянки потерпели поражение от "Пантер" (0:1). В нынешнем чемпионате житомирский клуб пропустил на 1 гол меньше, чем киевский. "Полесье" опережает "Оболонь" на 8 пунктов.

"Кривбасс" на своем поле примет "Пантер". Криворожский клуб пропускал первый тур, а уманчанки, в свою очередь, минимально обыграли "Оболонь" (1:0). Команды имеют равное количество очков - 10. Также стоит заметить, что разница забитых и пропущенных мячей у "Кривбасса" лучше, чем у "Пантер".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 2-й тур

22 марта (суббота)

"Ворскла" - "Колос" 12:00

"Шахтер" - "Металлист 1925" 12:00

"Ладомир" - "Систерс" 12:00

Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 2-й тур

22 марта (суббота)

"Оболонь" - "Полесье" 13:00

"Кривбасс" - "Пантеры" 15:00