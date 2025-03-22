Женский чемпионат. Победа Металлиста 1925 над Шахтером, ничья Оболони с Полесьем

Состоялись матчи 2-го тура 2-го этапа чемпионата Украины среди женщин высшей лиги. "Ворскла" на своем поле обыграла "Колос". Счет в поединке был открыт под занавес первого тайма, отличилась футболистка полтавского клуба Роксолана Кравчук. После перерыва хозяева поля удвоили свое преимущество. Гости никак не отреагировали на пропущенные мячи и финальный свисток зафиксировал победу полтавчанок - 2:0.

"Шахтер" встречался с "Металлистом 1925". Команды действовали осторожно, и первый тайм не подарил зрителям ни одного гола. Вторая половины игры проходила под диктовку харьковчанок. Подопечные Владимира Пятенко отгрузили четыре мяча в ворота дончанок. "Шахтер" не смог переломить ход встречи, и в итоге "Металлист 1925" одержал победу со счетом 4:0.

"Систерс" играли в гостях у "Ладомира". Одесситки забили быстрый гол, а к концу первого тайма довели разницу в счете до двух мячей. После перерыва рисунок игры не изменился - волынянки не смогли создать реальную угрозу воротам "Систерс", а хозяйки продолжили контролировать матч. Как итог, 4:0 в пользу одесской команды. По дублю на свой счет записали Дарья Ивкова и Хесусмар Кольменарес.

"Оболонь" и "Полесье" не смогли определить победителя в матче - 1:1. Киевлянки открыли счет благодаря точному удару Екатерины Куксы. Однако в концовке встречи житомирянки выровняли положение, реализовав свой шанс - автором гола стала Юлия Стец.

"Кривбасс" в домашних стенах разгромил "Пантер". Криворожанки уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, ведя 2:0. Перед уходом на перерыв уманчанки остались в меньшинстве - вторую желтую карточку заработала Ирина Рыбалкина. Хозяйки воспользовались численным большинством и во втором тайме закатили еще три мяча, установив окончательный счет 5:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 2-й тур

22 марта (суббота)

"Ворскла" - "Колос" 2:0

"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:4

"Ладомир" - "Систерс" 0:4

Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 2-й тур

22 марта (суббота)

"Оболонь" - "Полесье" 1:1

"Кривбасс" - "Пантеры" 5:0