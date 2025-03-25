Женский чемпионат. Металлист 1925 против Ворсклы, Колос - Ладомир и другие матчи

Третий тур второго этапа чемпионата Украины среди женских команд состоится посреди недели. Четыре матча запланированы на среду, еще одна игра пройдет в четверг.

"Колос" примет на своем поле "Ладомир". Ковалевские футболистки в первом туре одержали победу, а затем потерпели поражение. Волынянки проиграли два стартовых поединка. "Колос" трижды забил и дважды пропустил. Разница забитых и пропущенных мячей "Ладомира" составляет 0:9. Личная статистика встреч - команды сыграли между собой семь матчей. Ковалевская команда одержала шесть побед, а коллектив из Владимира выиграл один раз.

В Одессе сойдутся соседи по турнирной таблице группы 1: "Систерс" в родных стенах сыграет против "Шахтера". Дончанки занимает 5-ю строчку, а одесситки находятся на одну позицию выше. Соперниц разделяют 11 очков. В осенней части сезона победу одержала команда из Одессы (3:0). В двух последних матчах "Систерс" забили пять голов и пропустили три. В то время как "Шахтер" не смог отличиться, пропустив семь мячей.

"Металлист 1925" проведет домашний поединок с "Ворсклой". Второй этап для обеих команд начался с побед. Полтавчанки уверенно лидируют в женском чемпионате и опережают харьковчанок на две строчки. "Ворскла" также является абсолютным лидером по забитым голам, при этом не пропустив ни одного мяча в свои ворота. В нынешнем розыгрыше харьковская команда забила 41 гол, а пропустила 7. Что касается статистики личных встреч, то "Металлист 1925" ни разу не выигрывал у полтавского коллектива: две ничьи и одна победа "Ворсклы".

"Полесье" встретится с "Кривбассом". Криворожанки провели один матч, в котором одержали уверенную победу над "Пантерами" (5:0). Житомирянки, в свою очередь, разгромили "ЭМС-Подолье" (8:1) и сыграли вничью с "Оболонью" (1:1). В турнирной таблице между командами всего 2 очка: "Кривбасс" находится на 1-м месте в группе 2, а "Ладомир" идет на втором.

"Оболонь" сыграет на выезде против "ЭМС-Подолье". Оба коллектива подходят к этой встрече не в лучшем настроении. Киевлянки проиграли "Пантерам" (0:1) и сыграли вничью с "Полесьем" (1:1). Винничанки потерпели крупное поражение от "Полесья" (1:8). "Оболонь" располагается на 5-й позиции и отстает от "ЭМС-Подолье" на четыре пункта.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 3-й тур

26 марта (среда)

"Колос" - "Ладомир" 12:00

"Систерс" - "Шахтер" 12:00

27 марта (четверг)

"Металист 1925" - "Ворскла" 12:00

Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 3-й тур

26 марта (среда)

"Полесье" - "Кривбасс" 13:00

"ЭМС-Подолье" - "Оболонь" 14:00