ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку за Металлист 1925
Знаменитая спортсменка показала свои футбольные навыки
Фото: facebook.com/m1925wfc
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела первую тренировку с женской командой "Металлиста 1925".
Недавно титулованная спортсменка подписала профессиональный контракт с харьковским клубом. Ранее она была амбассадором команды.
Пресс-служба "Металлиста 1925" опубликовала видео с первой тренировки Билодид с командой. В клубе новичка встретили по всем футбольным традициям. Дарья также продемонстрировала свои навыки игры с мячом.
Добавим, что в четверг, 27 марта "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы" в рамках 3-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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