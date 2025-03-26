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ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку за Металлист 1925

Женский футбол

Знаменитая спортсменка показала свои футбольные навыки

ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку за Металлист 1925

Фото: facebook.com/m1925wfc

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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела первую тренировку с женской командой "Металлиста 1925".

Недавно титулованная спортсменка подписала профессиональный контракт с харьковским клубом. Ранее она была амбассадором команды.

Пресс-служба "Металлиста 1925" опубликовала видео с первой тренировки Билодид с командой. В клубе новичка встретили по всем футбольным традициям. Дарья также продемонстрировала свои навыки игры с мячом.

Добавим, что в четверг, 27 марта "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы" в рамках 3-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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