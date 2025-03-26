ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку за Металлист 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела первую тренировку с женской командой "Металлиста 1925".

Недавно титулованная спортсменка подписала профессиональный контракт с харьковским клубом. Ранее она была амбассадором команды.

Пресс-служба "Металлиста 1925" опубликовала видео с первой тренировки Билодид с командой. В клубе новичка встретили по всем футбольным традициям. Дарья также продемонстрировала свои навыки игры с мячом.

Добавим, что в четверг, 27 марта "Металлист 1925" сыграет против "Ворсклы" в рамках 3-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги.