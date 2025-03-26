Женская сборная Украины объявила заявку на матчи с Чехией в Лиге наций

Женская сборная Украины объявила имена исполнительниц, которые будут готовиться к двум поединкам Лиги наций-2025 против сборной Чехии. Наставник украинской команды Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболисток.

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Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Колос" Ковалевка), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все - "Ворскла" Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская (обе - "Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Фомгет", Турция).

Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе - "Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Тамила Химич, Виктория Гирин, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все - "Металлист 1925" Харьков), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия), Юлия Христюк ("Олд Доминион", США).

Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк ("Металлист 1925" Харьков), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Лилль", Франция).

Напомним, первый поединок Украина - Чехия состоится 4 апреля в польском городе Польковицы на Городском стадионе. Вторая игра с чешками пройдет 8 апреля в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе (Městský Stadion).

Добавим, что женская сборная Украины одержала победы в двух первых матчах женской Лиги наций, победив Албанию и Хорватию с одинаковым счетом 2:1.