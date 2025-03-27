ЖЧУ. Первая победа Оболони в Высшей лиги, ничья Ворсклы с Металлистом 1925

Состоялись матчи 3-го тура 2-го этапа чемпионата Украины среди женщин. "Колос" на своем поле встречался с "Ладомиром". Ковалевские футболистки вышли вперед ближе к концу первого тайма благодаря голу Светланы Когут. После перерыва гости не сумели ответить, и в итоге "Колос" одержал минимальную победу - 1:0. Для "Ладомира" это уже третье подряд поражение.

"Систерс" на домашнем стадионе противостояли "Шахтеру". На 28-й минуте одесситки открыли счет в игре благодаря Дарье Ивковой. После перерыва хозяйки поля увеличили преимущество, однако дончанки быстро ответили: на 59-й минуте Надежда Чайка отметилась одиннадцатиметровым ударом. Однако этого было недостаточно. В концовке встречи "Систерс" забили еще раз, установив окончательный счет - 3:1.

"Полесье" и "Кривбасс" выдали зрелищную перестрелку В Житомире. Уже 5-й минуте игры хозяйки поля вели с преимуществом в два мяча. Через восемь минут криворожанки отыграли один гол. В течение первого тайма команды обменялись еще по одному забитому мячу. На 45-й минуте Милена Иванченко реализовала пенальти и сравняла счет. Однако под занавес противостояния футболистки житомирского клуба дважды огорчили своих соперниц, одержав победу со счетом 5:3.

"Оболонь" играла на выезде против "ЭМС-Подолье". В первом тайме команды не смогли конвертировать свои моменты в забитые голы и ушли на перерыв при нулевом счете. Судьбу игры решил автогол - на 84-й минуте футболистка винницкого клуба Диана Боровская срезала в собственные ворота. Следовательно, минимальная победа "Оболони" - 1:0, которая стала первой исторической для клуба в Высшей лиги.

"Ворскла" играла на выезде против "Металлиста 1925". Команды играли довольно осторожно. В первом тайме соперницы не смогли поразить ворота друг друга, и во второй половине игры ситуация не изменилась. Итоговый результат - нулевая ничья 0:0.

Чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги уходит на паузу до 12 апреля из-за международных матчей сборных.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. 2-й этап/1-й круг, 3-й тур

26 марта (среда)

"Колос" - "Ладомир" 1:0

"Систерс" - "Шахтер" 3:1

27 марта (четверг)

"Металист 1925" - "Ворскла" 0:0

Группа 2. 2-й этап/1-й круг, 3-й тур

26 марта (среда)

"Полесье" - "Кривбасс" 5:3

"ЭМС-Подолье" - "Оболонь" 0:1