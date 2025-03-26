Самый быстрый гол в истории Высшей лиги? Женская команда Полесья вышла вперед на старте матча против Кривбасса. Видео гола

Женская команда "Полесья" вышла вперед на старте матча против "Кривбасса".

После стартового свистка "Кривбасс" разыграл мяч с центра поля. Снаряд попал к игрокам "Полесья". Футболистки сделали передачу в центр и после отправили снаряд в зону атаки.

Там была нападающая Юлия Стець, которая побежала и переиграла вратаря гостевой команды. Произошло это на 14-й секунде матча.

Житомирский клуб показал видео.

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Матч закончился со счетом 5:3. Женское "Полесье" уходит на международную паузу на 1-м месте в группе и на 7-й позиции в общей таблице.