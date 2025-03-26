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Самый быстрый гол в истории Высшей лиги? Женская команда Полесья вышла вперед на старте матча против Кривбасса. Видео гола

Женский футбол
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Самый быстрый гол в истории Высшей лиги? Женская команда Полесья вышла вперед на старте матча против Кривбасса. Видео гола

Фото: ФК Полісся

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Женская команда "Полесья" вышла вперед на старте матча против "Кривбасса".

После стартового свистка "Кривбасс" разыграл мяч с центра поля. Снаряд попал к игрокам "Полесья". Футболистки сделали передачу в центр и после отправили снаряд в зону атаки.

Там была нападающая Юлия Стець, которая побежала и переиграла вратаря гостевой команды. Произошло это на 14-й секунде матча.

Житомирский клуб показал видео.

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Матч закончился со счетом 5:3. Женское "Полесье" уходит на международную паузу на 1-м месте в группе и на 7-й позиции в общей таблице.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
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