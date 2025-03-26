Автор, вероятно, самого быстрого гола за женское Полесье прокомментировала матч против Кривбасса
Всегда верю в лучшее
Фото - Полісся
Автор, вероятно, самого быстрого гола за женское "Полесье", прокомментировала матч против "Кривбасса".
Юлия Стець заявила, что хотелось победить в игре и этот гол, по ее мнению помог.
"Настраивалась на эту игру. Хотелось победить, выполнить установки тренеров. Я думаю, что этот гол, где-то быстрый гол, помог. Где-то мы немножко имели преимущество.
Всегда верю в лучшее. Как говорила в прошлых интервью - дальше будет еще лучше", - сказала Стець.
К слову, это пятый гол нападающей за "Полесье" в сезоне.
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Напомним, что Юлия Стець забила гол в ворота "Кривбасса" на 14-й секунде. Видео гола смотрите на нашем сайте.
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Источник:ЖФК Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
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