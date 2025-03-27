"Немного непривычно": Билодид - о своей первой тренировке с Металлистом 1925

Украинская дзюдоистка, новичок женской команды "Металлиста 1925" Дарья Билодид поделилась своими эмоциями после первой тренировки с клубом.

"Мне очень понравилось. Я впервые тренировалась с профессиональными футболистками. Это для меня немного непривычно, ведь на тренировках есть разнообразные задачи, а раньше я просто играла.

Если постепенно входить в этот ритм, я думаю, что будет все хорошо", - сказала Дарья клубной пресс-службе.