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"Немного непривычно": Билодид - о своей первой тренировке с Металлистом 1925

Женский футбол

Она уверена, что со временем привыкнет к новому ритму

"Немного непривычно": Билодид - о своей первой тренировке с Металлистом 1925

Фото: ФК Металіст 1925

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Украинская дзюдоистка, новичок женской команды "Металлиста 1925" Дарья Билодид поделилась своими эмоциями после первой тренировки с клубом.

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"Мне очень понравилось. Я впервые тренировалась с профессиональными футболистками. Это для меня немного непривычно, ведь на тренировках есть разнообразные задачи, а раньше я просто играла.

Если постепенно входить в этот ритм, я думаю, что будет все хорошо", - сказала Дарья клубной пресс-службе.

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женский футбол Металлист 1925 (Харьков) Дарья Билодид
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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