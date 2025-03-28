Пятенко сделал замену в женской сборной Украины на матчи с Чехией

В апреле женская сборная Украины сыграет с Чехией в Лиге наций. 27 марта футболистки и тренеры отправились на сбор в Польшу, сообщает Sport.ua.

Наставнику Владимиру Пятенко пришлось внести изменения в состав – Тамила Химич из "Металлиста 1925" получила травму, и ее заменит Яна Малахова из словенской "Муры".

Всего же в Польшу отправились 18 футболисток из Высшей лиги, еще шесть игроков-легионеров присоединятся к ним в конце этой недели. Среди них – Юлия Христюк из американского клуба "Олд Доминиан".

Первый поединок Украина - Чехия состоится 4 апреля в польском городе Польковицы на Городском стадионе. Вторая игра с чешками пройдет 8 апреля в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе (Městský Stadion).

Добавим, что в активе обеих сборных по две победы в Лиге наций.