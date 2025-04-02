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"Надо быть настороже". Коуч женской сборной Украины назвал сильные стороны Чехии

Женский футбол

Украинки готовятся к поединкам в Лиге наций

"Надо быть настороже". Коуч женской сборной Украины назвал сильные стороны Чехии

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Наставник женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал, как проходит подготовка команды к матчам с Чехией [4 и 8 апреля] в Лиге наций.

- Вечером 27 марта отправились на кратковременный сбор в Польшу. В составе украинской делегации были 18 игроков, выступающих за отечественные клубы. Еще шесть легионерок должны были присоединиться непосредственно в Польковицах. Первой прибыла Юлия Христюк из американского ФК "Олд Доминион", а последними - Инна Глущенко из французского "Лилля" и Николь Козлова из шотландского "Глазго Сити".

К сожалению, еще перед отъездом выяснилось, что из-за повреждения нам не сможет помочь Тамила Химич, которую оперативно заменила Яна Малахова из словенской "Муры". А уже во время этапа подготовки в Польше расположение сборной по семейным обстоятельствам покинула Любовь Шматко. Мы на нее рассчитываем уже в ответном матче 8 апреля.

Что касается собственно тренировочного процесса, то все идет по плану. Предигровая тренировка запланирована на 3 апреля на городском стадионе в Польковицах. Важно, чтобы обошлось без травм.

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- После довольно длительного перерыва в ряды сборной снова была приглашена Юлия Христюк ...

- В свое время она была лидером молодежной сборной, поэтому неудивительно, что заслужила вызов в главную команду страны. Помнится, что на турнире в Турции она даже отметила свой дебют забитым мячом. Затем Христюк начали преследовать травмы и пришлось обходиться без нее. Поскольку сейчас у Юлии со здоровьем все в порядке, поэтому она снова с нами и, надеюсь, принесет пользу.

- Чем опасны чешки?

- Они стараются действовать в остроатакующем стиле, взяв на вооружение схему 4-3-3. Костяк сборной составляют игроки, выступающие за ведущие местные команды - "Спарту" и "Славию", но есть и несколько легионерок.

У чешек очень активные фланги, поэтому надо быть настороже. На острие атаки - физически крепкая Андреа Сташкова из турецкого "Галатасарая", которая не только опасна в штрафной, но и умело взаимодействует с партнершами.

Была возможность хорошо изучить сильные стороны соперниц, их уязвимые места. Теперь главное, чтобы мои подопечные продемонстрировали свои лучшие качества. Тем более, что турнирное положение заставляет украинок играть на победу.

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Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу Женская Лига наций
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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