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Лидерка сборной Украины пропустит первую игру с Чехией из-за гибели брата на войне

Женский футбол

У Любови Шматко произошло огромное горе

Лидерка сборной Украины пропустит первую игру с Чехией из-за гибели брата на войне

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Футболистка "Фомгета" и сборной Украины Любовь Шматко не примет участия в первом из двух матчей с Чехией в Лиге наций из-за трагической гибели брата на войне.

Об этом рассказал и.о. главного тренера команды Владимир Пятенко.

"Есть горе в семье [Любовь] Шматко, погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде.

Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую - надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования нашей ей и семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо", - сказал Пятенко для Суспільне Спорт.

Шматко - футболистка основы женской сборной Украины, выходила в старте в двух предыдущих матчах команды против Албании (2:1) и Хорватии (2:1).

Поединки против Чехии сборная Украины проведет 4 и 8 апреля.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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