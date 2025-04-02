Лидерка сборной Украины пропустит первую игру с Чехией из-за гибели брата на войне

Футболистка "Фомгета" и сборной Украины Любовь Шматко не примет участия в первом из двух матчей с Чехией в Лиге наций из-за трагической гибели брата на войне.

Об этом рассказал и.о. главного тренера команды Владимир Пятенко.

"Есть горе в семье [Любовь] Шматко, погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде.

Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую - надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования нашей ей и семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо", - сказал Пятенко для Суспільне Спорт.