Стало известно, кто в этом году покажет матчи женской сборной Украины в Лиге наций

Стало известно, кто в этом году покажет все матчи национальной женской сборной Украины в Лиге наций.

В официальном сообщении от УАФ говорится о том, что MEGOGO и ютуб-канал УАФ будут трансляторами игр команды Владимира Пятенко в Дивизионе "B".

Поединки покажут телеканал "MEGOGO Спорт" цифровой эфирной сети DVB-T2, "MEGOGO Футбол Первый", а также официальный YouTube-канал УАФ. Также трансляция будет доступна на MEGOGO в разделе "Спорт".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что свои ближайшие встречи команда Владимира Пятенко проведет в Лиги наций-2025 среди женщин против Чехии 4-го и 8 апреля.