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Стало известно, кто в этом году покажет матчи женской сборной Украины в Лиге наций

Женский футбол

Поединки будут доступны к просмотру бесплатно

Стало известно, кто в этом году покажет матчи женской сборной Украины в Лиге наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Стало известно, кто в этом году покажет все матчи национальной женской сборной Украины в Лиге наций.

В официальном сообщении от УАФ говорится о том, что MEGOGO и ютуб-канал УАФ будут трансляторами игр команды Владимира Пятенко в Дивизионе "B".

Поединки покажут телеканал "MEGOGO Спорт" цифровой эфирной сети DVB-T2, "MEGOGO Футбол Первый", а также официальный YouTube-канал УАФ. Также трансляция будет доступна на MEGOGO в разделе "Спорт".

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Напомним, что свои ближайшие встречи команда Владимира Пятенко проведет в Лиги наций-2025 среди женщин против Чехии 4-го и 8 апреля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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