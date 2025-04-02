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Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится. В УАФ назвали причину

Женский футбол
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Жаль

Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится. В УАФ назвали причину

Фото: uefa.com

Новина українською

Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится.

По словам УАФ, сборная не смогла вовремя вылететь в Великобританию, где был запланирован матч. По графику он должен был начаться в 20:30 по киевскому времени.

Национальной команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация заблаговременно подала документы еще 12 марта. Визы должны были выдать в Киеве, до момента вылета команды в Польшу. Но в визовом центре возникли проблемы с логистикой и документы не успели выдать.

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УАФ обратилась в УЕФА с просьбой перенести дату на 3 апреля, но ассоциация отказала, аргументируя, что игра должна состояться в ранее запланированную дату.

Теперь УЕФА будет решать судьбу поединка в соответствии с регламентом.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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