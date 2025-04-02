Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится. В УАФ назвали причину
Жаль
Фото: uefa.com
Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится.
По словам УАФ, сборная не смогла вовремя вылететь в Великобританию, где был запланирован матч. По графику он должен был начаться в 20:30 по киевскому времени.
Национальной команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация заблаговременно подала документы еще 12 марта. Визы должны были выдать в Киеве, до момента вылета команды в Польшу. Но в визовом центре возникли проблемы с логистикой и документы не успели выдать.
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УАФ обратилась в УЕФА с просьбой перенести дату на 3 апреля, но ассоциация отказала, аргументируя, что игра должна состояться в ранее запланированную дату.
Теперь УЕФА будет решать судьбу поединка в соответствии с регламентом.
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