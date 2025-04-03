  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. В женской сборной Украины ответили на слова президента Ингульца
В тренде

В женской сборной Украины ответили на слова президента Ингульца

Женский футбол

Александр Поворознюк оскандалился сексистским заявлением

В женской сборной Украины ответили на слова президента Ингульца

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Женская сборная Украины и глава Комитета женского и девичьего футбола Анастасия Клипаченко отреагировали на высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка по поводу женщин в футболе.

Ранее Поворознюк сказал: "С красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".

"Считаем неприемлемыми слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Менталитет, убивающий женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", - сказано в заявлении.

В женской сборной Украины ответили на слова президента Ингульца - изображение 1

Также свое возмущение выразила полузащитница сборной Украины Яна Малахова.

"Слова, которые убивают тысячи мечтаний наших маленьких девочек и нашего подрастающего поколения, обесценивают наше любимое дело и женщину в целом. Кому не безразличен женский футбол и его развитие - поддерживайте и высказывайтесь. На этот раз молчать нельзя", - написала она в своем Instagram.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится. В УАФ назвали причину
yellow-arrow
Лидерка сборной Украины пропустит первую игру с Чехией из-за гибели брата на войне
yellow-arrow
Стало известно, кто в этом году покажет матчи женской сборной Украины в Лиге наций
женский футбол Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости