В женской сборной Украины ответили на слова президента Ингульца
Александр Поворознюк оскандалился сексистским заявлением
instagram.com/fcinhulets
Женская сборная Украины и глава Комитета женского и девичьего футбола Анастасия Клипаченко отреагировали на высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка по поводу женщин в футболе.
Ранее Поворознюк сказал: "С красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".
"Считаем неприемлемыми слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Менталитет, убивающий женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", - сказано в заявлении.
Также свое возмущение выразила полузащитница сборной Украины Яна Малахова.
"Слова, которые убивают тысячи мечтаний наших маленьких девочек и нашего подрастающего поколения, обесценивают наше любимое дело и женщину в целом. Кому не безразличен женский футбол и его развитие - поддерживайте и высказывайтесь. На этот раз молчать нельзя", - написала она в своем Instagram.
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