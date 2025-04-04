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Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Женский футбол

Украина - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол

Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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В пятницу, 4 апреля женская сборная Украины проведет третий матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Чехии.

Номинально домашняя игра сине-желтых пройдет в польском городе Польковицы на Городском стадионе.

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Женская сборная Украины победила в двух первых матчах Лиги наций, одержав победы над Албанией и Хорватией с одинаковым счетом 2:1. Чешская команда также одержала две победы — над Хорватией (4:0) и Албанией (5:1).

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Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 3-й тур
4 апреля 2025 год
Польковицы. "Городской стадион"
Украина 19:00 Чехия
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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