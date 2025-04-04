Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
Украина - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.04.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
В пятницу, 4 апреля женская сборная Украины проведет третий матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Чехии.
Номинально домашняя игра сине-желтых пройдет в польском городе Польковицы на Городском стадионе.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Женская сборная Украины победила в двух первых матчах Лиги наций, одержав победы над Албанией и Хорватией с одинаковым счетом 2:1. Чешская команда также одержала две победы — над Хорватией (4:0) и Албанией (5:1).
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт.
Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 3-й тур
4 апреля 2025 год
Польковицы. "Городской стадион"
Украина 19:00 Чехия
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт
Популярное сейчас
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- Зеленский: Курская операция - это один из крупнейших украинских результатов за время войны
- Зеленский назвал "красные линии" Украины на переговорах с РФ
- Матч молодежной женской сборной Украины против Австрии не состоится. В УАФ назвали причину
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио