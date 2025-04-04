Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

В пятницу, 4 апреля женская сборная Украины проведет третий матч в рамках Лиги наций-2025. Соперником подопечных Владимира Пятенко будет команда Чехии.

Номинально домашняя игра сине-желтых пройдет в польском городе Польковицы на Городском стадионе.

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Женская сборная Украины победила в двух первых матчах Лиги наций, одержав победы над Албанией и Хорватией с одинаковым счетом 2:1. Чешская команда также одержала две победы — над Хорватией (4:0) и Албанией (5:1).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 19:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт.

Лига Наций среди женщин-2025. Дивизион В. 3-й тур

4 апреля 2025 год

Польковицы. "Городской стадион"

Украина 19:00 Чехия

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт