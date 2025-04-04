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Украина U-19 получила техническое поражение в отборе на женское Евро

Женский футбол

Худшие ожидания оправдались

Украина U-19 получила техническое поражение в отборе на женское Евро

УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-19 получила техническое поражение 0:3 за пропуск матча квалификации на чемпионат Европы среди женщин. О соответствующем решении УЕФА сообщила глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.

Отмечается, что женская сборная не успела прибыть в Англию для участия в первой игре отбора против Австрии. Причиной стали проблемы, связанные с несвоевременным получением виз.

В турнирной таблице квалификации Украина находится на третьем месте из четырех возможных. Дальше "сине-желтые" сыграют 5 апреля с Бельгией, а 8 апреля - против Англии. На Евро поедет только победитель квартета.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.04.2025 в 15:17
Чому я не здивований?...
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
04.04.2025 в 15:17
Чому я не здивований?...
Ответить
0
0

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