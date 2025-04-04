Украина U-19 получила техническое поражение в отборе на женское Евро

Юношеская сборная Украины U-19 получила техническое поражение 0:3 за пропуск матча квалификации на чемпионат Европы среди женщин. О соответствующем решении УЕФА сообщила глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.

Отмечается, что женская сборная не успела прибыть в Англию для участия в первой игре отбора против Австрии. Причиной стали проблемы, связанные с несвоевременным получением виз.

В турнирной таблице квалификации Украина находится на третьем месте из четырех возможных. Дальше "сине-желтые" сыграют 5 апреля с Бельгией, а 8 апреля - против Англии. На Евро поедет только победитель квартета.