Женская сборная Украины обыграла Чехию и единолично возглавила группу Лиги наций

Женская сборная Украины провела матч 3-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.

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Первый тайм команды провели относительно равный, а вот после перерыва чешки стали поддавливать. И пропустили в контратаке – после прохода по флангу прострел замкнула Овдийчук.

В оставшееся время наши девушки сосредоточились на обороне и, несмотря на 7 компенсированных минут, смогли отстоять минимальную победу.

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1:0, и сборная Украины с 9 очками после 3-х матчей единолично возглавила свою группу. Следующий матч наша команда проведет снова против Чехии 9 апреля.

Лига наций. Группа В4. 3-й тур.

Украина – Чехия 1:0

Гол: Овдийчук (57)

Украина: Самсон, Басанская, Апанащенко, Котик, Корсун, Овдийчук (Глущенко, 89), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 69), Козлова (Панцулая, 89), Калинина (Кравчук, 76)