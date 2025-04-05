Женская сборная Украины U-19 стартовала в отборе Евро с разгромного поражения
Удаление помешало побороться хотя бы за ничью
УАФ
В квартете 3 Бельгия U-19 уверенно победила украинских сверстниц в Бертон-апон-Тренте. Еще в первом тайме команда королевства установила преимущество в два гола.
После перерыва "сине-желтые" сократили отставание – отметилась защитница "Шахтера" Лидия Заборовец. Но уже через 7 минут команда осталась в меньшинстве. Красную карточку получила 17-летняя полузащитница "Кривбасса" Анастасия Жигадло. После этого соперницы забили еще дважды. Итоговый результат – 1:4.
8 апреля Украина U-19 будет играть против Англии.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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