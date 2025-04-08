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Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Женский футбол

Чехия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.04.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол

Чехия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Сегодня, 8 апреля женская сборная Украины сыграет поединок против Чехии в рамках 4-го тура Лиги наций. Игра пройдет в городе Усти-над-Лабем на Городском стадионе.

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Команда Владимира Пятенко возглавляет группу, набрав 9 пунктов. Украинки начали турнир с побед над Албанией (2:1) и Хорватией (2:1), а затем 4 апреля минимально обыграли Чехию (1:0). Чешки с 6 очками занимают второе место.

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Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и MEGOGO Футбол 1.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.
08.04.2025
Усти-над-Лабем, "Городской стадион"
Чехия 18:30 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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