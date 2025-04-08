Все в наших руках. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией и сохраняет лидерство в группе
Теперь нужно набрать 3 очка в двух матчах
Дан Балашов - УАФ
Женская сборная Украины провела матч 4-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии.
Обе сборные являются фаворитами своей группы, но 3 дня назад наша команда в непростом поединке минимально обыграли Чехию.
Сегодняшний матч также выдался непростым. Чешки открыли счет уже на 4-й минуте, но Петрик на 19-й с пенальти уровняла шансы.
Во втором тайме сборная Чехии начала активно наседать, но наша команда отбилась, и более того, упустила в контратаках пару отличных шансов вырвать победу.
В итоге – ничья 1:1. Наши девушки остаются лидером и фаворитом группы. В последних двух матчах с Албанией и Хорватией подопечным Пятенко нужно взять 3 очка, чтобы занять 1-е место и квалифицироваться в элитный дивизион А.
Чехия – Украина 1:1
Голы: Свиткова (4) – Петрик (19, пенальти)
Украина: Самсон, Басанская, Котик, Апанащенко, Корсун, Овдийчук (Глущенко, 85), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 66; Панцулая, 94), Козлова (Молодюк, 85), Калинина (Кравчук, 66)
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