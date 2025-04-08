В том числе и техпоражение. Женская сборная Украины U-19 завершила отбор Евро-2025 с 0 очками и разницей 1:17

Сегодня, 8 апреля, юношеская женская сборная Украины WU-19 завершила выступления во втором раунде отбора на Евро-2025 в Лиге А.

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В третьем матче украинки проиграли ровесницам из Англии 0:10. Таким образом, Украина заняла четвертое место в группе, 0 очков и разница мячей 1:17.

Также стоит отметить, что в одном из матчей (с Австрией, 0:3), нашей команде было засчитано техпоражение, потому что делегация не смогла прибыть на поединок в Британию из-за проблем с визами.

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Украина (WU-19) — Англия (WU-19) 0:10

Голы: Браун (2, 9, с пенальти, 79), Гейл (26), Адемилуи (33, 39, 46, 59), Бейкер (45+1), Род (51).

Украина WU-19: Сахно (Калинчук, 56), Яремчук (Ткачук, 29), Боровская, Краснобородько, Игнатенко, Белова, Заборовец, Стахнюк (Голованчук, 71), Марценюк (Ляхович, 56), Птицына (Масловская, 71), Мигаль.