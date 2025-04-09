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"Два тяжелых матча". Пятенко оценил игры Украины против Чехии в Лиге наций

Женский футбол

Женская сборная пока идет без поражений

"Два тяжелых матча". Пятенко оценил игры Украины против Чехии в Лиге наций

Фото: пресслужба УАФ

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Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко дал оценку ничьей во втором поединке против Чехии (1:1) в рамках Лиги наций.

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"Положительный результат, стратегический, можно сказать. Против хороших соперниц два матча не проиграли - это хорошо. Девушки - молодцы, отреагировали правильно после пропущенного гола, продолжали гнуть свою линию. Положительный результат и положительные эмоции.

Как и в первом матче, старались играть на переходных фазах. Перекрыли те зоны, в которые вбегают чешки. Заработали пенальти, и возможности еще были забивать. Два тяжелых поединка, но я уже говорил девушкам: да, тяжело, но надо терпеть, и за счет большого объема работы напрягаем соперниц на каждом клочке поля. Благодаря этому будем достигать положительного результата.

Чешки продолжали гнуть свою линию, нас не удивили. Были у них опасные и разноплановые стандарты. Девушки с этим справились.

В первом матче [с Чехией] был большой объем работы. [Во втором] не все выдержали два тайма, как в первой игре. Но были замены, которые нам добавили скорости.

Мы в каждом матче играем на победу, отдаем все силы и знания. Можем играть по-разному, по результату, но не может быть, чтобы мы вышли и не добегали", - сказал Пятенко в комментарии для Суспільне Спорт.

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Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу Женская Лига наций
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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