Тренер женской сборной Украины объяснил, почему не изменил состав во второй игре с Чехией

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими впечатлениями от двух матчей Лиги наций с Чехией, в которых украинки одержали победу (1:0) и сыграли вничью (1:1).

- Больше всего радует, что игра моих подопечных в обоих поединках произвела целостное впечатление. Никто не выпадал из ансамбля, каждая футболистка четко выполняла определенные на установке задачи. Респект.

- Перед отчетными противостояниями вы в комментарии отмечали, что чешки опасны в отборе в переходной фазе, у них агрессивные фланги, впереди заточена на взятие ворот физически крепкая нападающая...

- Была возможность хорошо изучить игру соперниц, видеоматериалов хватало. Вот почему выбрали тактику, чтобы нивелировать сильные стороны визави. Прежде всего, речь идет об интенсивности, быстрых перемещениях на половине поля чешек, компактности у своих владений, надежной подстраховке, умелом подборе, чтобы не возникало свободных зон. С этими задачами девушки справились. В конце концов, именно поэтому и решил не менять в Усти-над-Лабем стартовый состав.

- Были ли переломные моменты в обоих поединках?

- Да. В Польше чешки очень активно начали второй тайм, опасными были их стандарты, было трудно, но подопечные терпели и были вознаграждены за стойкость и сплоченность образцово проведенной контратакой, которая завершилась победным голом. А в Усти-над-Лабем важно было не вздрогнуть после пропущенного мяча в дебюте, а дорожить мячом, комбинировать и завладеть инициативой. Этот план сработал, и уже в середине первого тайма выровняли положение.

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- В том эпизоде с пропущенным голом не обошлось без ошибки нашего вратаря...

- Знаете, не допускает промахов только тот, кто сидит сложа руки. Главное, что команду это не выбило из колеи, да и Екатерина Самсон в дальнейшем на последнем рубеже действовала очень надежно.

- Сложилось впечатление, что под занавес обоих поединков больше атаковали чешки...

- Я не могу сказать, что украинки где-то подсели физически. Скорее всего, на ход событий влиял счет: в первом матче чешки прибавили обороты, чтобы спастись от поражения, а дома побежали вперед большими силами, чтобы вырвать победу. Не удалось, потому что украинки в эти минуты действовали организованно, при первой возможности проводили контратаки и создавали угрозу.

- Кого-то из своих подопечных не хотите выделить?

- Никогда этого не делал. В обоих поединках украинская сборная была сильная командой. И речь идет не только о тех игроках, которые выходили на поле, но и запасных. Все были готовы сыграть через не могу. Микроклимат в коллективе был замечательный.

- Перед отчетными поединками в роли лидеров были чешки благодаря значительно лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей. Теперь ситуация кардинально изменилась в нашу пользу, и в случае победы в следующем матче с албанками украинки могут досрочно завоевать путевку в элитный дивизион Лиги наций ...

- Албанки своими двумя подряд победами над хорватками доказали, что с ними надо считаться. Вот почему о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи. Этот матч состоится в конце мая и у нас еще есть время как следует подготовиться. Думаю, что не обойдется без кадровых изменений. Знаю только, что украинки, как всегда, будут играть на победу, - приводит слова Пятенко пресс-служба УАФ.