Женский чемпионат. Ворскла примет Систерс, Шахтер отправится в гости к Ладомиру

Чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги возвращается после международной паузы. Игровой уикенд продлится три дня. Четвертый тур второго этапа откроется в субботу матчем между "Пантерами" и "Полесьем". Житомирянки набрали семь очков в трех встречах - две победы и ничья. Уманчанки провели на одну игру меньше, одержав победу и потерпев поражение. В турнирной таблице соперниц разделяет четыре пункта. Житомирский клуб занимает первое место в группе 2, черкасский идет на третьей позиции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В воскресенье еще пройдут три игры. Первый из них начнется в 11:00 - "Кривбасс" проведет домашний матч против "ЭМС-Подолье". Соперницы подходят к противостоянию в разном настроении. Криворожанки одержали одну победу в двух турах, а винничанки дважды проиграли. Кроме того, "ЭМС-Подолье" уступает и по разнице забитых и пропущенных мячей, что дополнительно усложняет их положение перед предстоящей встречей.

Следом, в 12:00 "Колос" сыграет на своем поле против "Металлиста 1925". Эти команды - соседи по турнирной таблице группы 1: ковалевские футболистки находятся выше, они опережают своих соперниц на три очка. Харьковчанки еще ни разу не проигрывали в весенней части сезона, тогда как у команды из Ковалевки в пассиве одно поражение. В первом круге сильнее оказался "Колос" - 2:1.

В это же время запланирован третий матч дня, где "Шахтер" померяется силами с "Ладомиром". Обе команды неудачно стартовали во второй части сезона, потерпев три поражения подряд и оказавшись в нижней части таблицы группы 2. Разница между соперницами составляет три очка, и каждая из них будет стремиться не только к победе, но и к исправлению своего положения в чемпионате.

Закрывать тур в понедельник предстоит "Ворскле" и "Систерс". Полтавчанки демонстрируют стабильные результаты и остаются неудобным соперником для любых команд. Они не потерпели ни одного поражения и не пропусти ни одного мяча, что говорит о надежной игре. Одесситки, в свою очередь, подходят к матчу с одним поражением и двумя победами. Одесский коллектив постарается найти уязвимые места соперниц, чтобы навязать им борьбу и добиться положительного результата.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/1-й круг, 4-й тур

13 апреля (воскресенье)

"Колос" - "Металлист 1925" 12:00

"Ладомир" - "Шахтер" 12:00

14 апреля (понедельник)

"Ворскла" - "Систерс" 13:00

Группа 2. II-й этап/1-й круг, 4-й тур

12 апреля (суббота)

"Пантеры" - "Полесье" 13:00

13 апреля (воскресенье)

"Кривбасс" - "ЭМС-Подолье" 11:00