Женский чемпионат. Шахтер вырвал ничью у Ладомира, победа Металлиста 1925 над Колосом

В женском чемпионате Украины завершились поединки 4-го тура второго этапа. "Пантеры" в родных стенах встречались с "Полесьем". Счет в матче был открыт на 15-й минуте - Ксения Николаева вывела хозяек вперед. Спустя 17 минут гости сравняли счет - отличилась Юлия Стец. Ничейный результат держался вплоть до концовки матча. Однако решающее слово осталось за "Пантерами": на 88-й минуте победный мяч забила Лидия Лашко - 2:1.

"Кривбасс" на своем поле принимал "ЭМС-Подолье". Первая половина встречи выдалась не слишком результативной, но под занавес тайма хозяйки сумели забить гол в раздевалку. После перерыва криворожанки заметно прибавили и за десять минут отправили в ворота соперниц три мяча. Винничанки ответили двумя голами, но этого оказалось недостаточно. Итог, "Кривбасс" выиграл со счетом 4:2.

"Ладомир" и "Шахтер" не выявили победительницу. Первый гол в матче забили волынянки — на 31-й минуте Зоряна Гладун открыла счет, воспользовавшись моментом у ворот дончанок. Долгое время володимирская команда удерживала преимущество, однако под занавес встречи представительницы донецкого клуба смогли отыграться: на 82-й минуте Юлиана Завидова восстановила равновесие. Итог поединка - 1:1.

"Металлист 1925" на выезде противостоял "Колосу". Харьковчанки действовали уверенно и с самого начала навязали соперницами свою игру. Уже на 19-й минуте Виктория Гирин вывела свою команду вперед. Во втором тайме гости продолжили контролировать игру, и это вскоре дало результат - Анна Петрик удвоила преимущество "Металлиста 1925". Хозяйки так и не смогла переломить ход поединка и финальный свисток зафиксировал победу харьковского клуба - 2:0. Для команды из Ковалевки это стало вторым поражением в весенней части сезона.

"Ворскла" и "Систерс" закрывали программу тура в Полтаве. Хозяйки поля открыли счет в первую 45-ти минутку усилиями Ольги Осипян. Этот мяч остался единственным до перерыва, однако после него полтавчанки лишь нарастили свое преимущество. Во втором тайме одесситки не смогли наладить игру в обороне, за что были наказаны трижды. Итоговые 4:0 в пользу "Ворсклы" говорят сами за себя. Благодаря этой победе полтавский коллектив укрепил лидерство в турнирной таблице - отрыв от идущего вторым "Металлиста 1925" составляет пять очков.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/1-й круг, 4-й тур

13 апреля (воскресенье)

"Колос" - "Металлист 1925" 0:2

"Ладомир" - "Шахтер" 1:1

14 апреля (понедельник)

"Ворскла" - "Систерс" 4:0

Группа 2. II-й этап/1-й круг, 4-й тур

12 апреля (суббота)

"Пантеры" - "Полесье" 2:1

13 апреля (воскресенье)

"Кривбасс" - "ЭМС-Подолье" 4:2