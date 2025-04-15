Стало известно, где женская сборная Украины примет команду Албании

Женской сборной Украины по футболу осталось провести в Лиге наций еще два поединка – 30 мая с Албанией (в роли номинальных хозяек) и 3 июня с Хорватией (гостевой матч)

Как утверждает Sport.ua, украинки сыграют с албанками в Хорватии. Это позволит избежать логистических проблем и будет способствовать лучшему восстановлению перед заключительным противостоянием.

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Планируется, что 24 мая подопечные Владимира Пятенко соберутся на краткосрочный этап подготовки.

Украинская команда набрала 10 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе. Ближайший преследователь — сборная Чехии, у которой 7 баллов.

В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.