Стало известно, где женская сборная Украины примет команду Албании
Так будет проще с логистикой
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Женской сборной Украины по футболу осталось провести в Лиге наций еще два поединка – 30 мая с Албанией (в роли номинальных хозяек) и 3 июня с Хорватией (гостевой матч)
Как утверждает Sport.ua, украинки сыграют с албанками в Хорватии. Это позволит избежать логистических проблем и будет способствовать лучшему восстановлению перед заключительным противостоянием.
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Планируется, что 24 мая подопечные Владимира Пятенко соберутся на краткосрочный этап подготовки.
Украинская команда набрала 10 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе. Ближайший преследователь — сборная Чехии, у которой 7 баллов.
В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.
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